Cerignola, furto d’auto nel parcheggio di un supermercato

E’ accaduto stamane, alle ore 13 circa, nel parcheggio del supermercato Penny Market, in via Melfi a Cerignola. Tre persone originarie di Cerignola, ma residenti fuori città da diversi anni, in questo periodo rientrati per le vacanze estive, si erano recati presso il negozio della nota catena tedesca per la consueta spesa giornaliera.

Avevano parcheggiato l’auto nel piazzale antistante ma appena usciti non l’hanno più ritrovata. Subito sono state allertate le forze dell’ordine che stanno provando a ricostruire l’accaduto. Da quanto affermato da alcuni dipendenti pare che non vi siano telecamere orientate sul parcheggio. Sono state anche ascoltate le persone presenti al fine di reperire elementi utili.