Parte il nuovo corso di istruzione e formazione professionale del Cfp “Padre Pio” di Orta Nova

Si chiama “Operatore delle produzioni alimentari – lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno” ed è il corso in partenza al Centro di Formazione Professionale Padre Pio. Il progetto completamente gratuito e triennale dell’ente ortese, autorizzato dalla Regione Puglia e finanziato con fondi del POR PUGLIA FESR-F.S.E. 2014-2020, della regione Puglia e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali permetterà ai giovani di poter assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione oltre che conseguire una qualifica professionale per entrare da subito nel mondo del lavoro. Si tratta di un percorso rivolto a 18 giovani minorenni che avendo conseguito la licenza media, intendono proseguire il loro percorso di studio in un nuovo canale formativo rinnovato che si distingue per la forte vocazione laboratoriale e per attività di stage svolti nelle imprese del settore.

Il corso triennale intende formare una figura professionale, l’operatore delle produzioni alimentari che interviene nel processo lavorativo di trasformazione alimentare (pane, pasta e pasticceria), opera nella filiera del settore Food nella prima fase, quella della produzione in cui operano aziende e altri attori che si occupano di procurare ed elaborare materie prime per farne prodotti di consumo. Il corso, unico nel suo genere per l’innovazione proposta nella “curvatura del curricolo standard”, cioè per la proposizione di procedure per la realizzazione di prodotti da forno e dolciari tipici della Puglia, della Provincia di Foggia e del Subappennino Dauno. A gestire l’organizzazione e la realizzazione dell’intero progetto sarà appunto il Centro di Formazione Padre Pio – ente di formazione accreditato alla regione Puglia -, diretto dall’Ing. Michele Massa e supportato da uno staff di professionisti, che costituisce l’unico presidio formativo alternativo alla scuola superiore nel territorio dei 5 Reali Siti.

Il Centro di Formazione Padre Pio per la realizzazione del progetto si avvarrà della collaborazione di partner di primo livello: Unione dei 5 Reali Siti, Confindustria di Foggia, AFE “Accademia Foggiana delle Emergenze” di Foggia, Social Service Soc. Coop. di Orta Nova (FG), Manpower s.r.l., Edizioni Centro Studi Erickson (TN), I.I.S.S. Pavoncelli” di Cerignola (FG), I.I.S.S. “Einaudi-Grieco” di Foggia, I.I.S.S. “A. Moro” di Margherita di Savoia (BT), “Palazzo degli Studi Padre Pio” di Orta Nova (FG), I.I.S.S. “Olivetti” di Orta Nova (FG), I.C. “S. Pertini” di Orta Nova (FG), I.C. “A. Moro” di Carapelle (FG) e numerosissime imprese operanti nel settore di riferimento che ospiteranno gli allievi per le attività di stage: Panificio Paciello s.r.l. Foggia, Gruppo Caricone s.r.l. Orta Nova (FG) e Foggia, Ma.Gia. del Forno s.r.l.s. Orta Nova (FG), Panificio Salvatore Caricone s.r.l.Orta Nova (FG), Antica Panetteria Fulgaro San Marco In Lamis (FG), Pasticceria Chiazzolino Lucera (FG), Dolce Grazia s.a.s. Foggia, Arpa s.r.l. Foggia, Sain Honoré s.n.c. Foggia, Terzo Millennio s.r.l. Foggia, Annese s.r.l. Orta Nova (FG), Fabbiano Ignazio Orta Nova (FG), Simone Prodotti Dolciari Orta Nova (FG), Pasticceria F.lli Ferrucci s.a.s. Stornarella (FG), Soc. Agricola Arte s.r.l. Cerignola (FG), Dedda Pastificio Carapelle (FG).

Tutte le attività, che si svolgeranno la mattina, saranno completamente gratuite e i partecipanti al corso avranno diritto ad una serie di benefit: indennità di frequenza oraria (€ 0,50/ora), rimborso spese di viaggio con mezzi pubblici, Eipass Basic, certificazione BLDS, Kit didattico, divisa da lavoro e DPI.