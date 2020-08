Cerignola, sono 52 i positivi

Cerignola è ben oltre i 50 contagi: sono 52 per la precisione. A farlo sapere è il network pugliese TeleNorba. Il dato sarebbe anche confermato dai vertici dell’Asl foggiana, seppure la città ofantina non è ancora in zona rossa (probabilmente lo sarà nei prossimi bollettini, ndr).

Situazione grave? Gli addetti ai lavori giurano di sì, seppure l’instancabile lavoro dell’Asl sta evitando il dilagare del virus nel basso tavoliere. Decine i tamponi effettuati ogni giorno, altrettanto corposo gli isolamenti. Un lavoro a cui si aggiunge l’obbligo di mascherina voluto dalla Commissione Straordinaria per il restante mese di agosto. Le parole d’ordine sono “prudenza” e “responsabilità”. Nella speranza che ognuno prenda coscienza di quanto sta accadendo a Cerignola.