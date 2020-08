Dalla prossima settimana è possibile ordinare la passata di pomodoro etica di “Altereco”

Dalla prossima settimana sarà disponibile la passata di pomodoro biologica prodotta a Terra Aut, bene confiscato alla mafia: il progetto mira a raccontare che non è necessario produrre “infinite quantità” di prodotto per poi rivolgersi ai caporali per “abbattere” i costi di produzione da un lato e bassi costi che impongono i mercati. L’obiettivo della Cooperativa Sociale Altereco (che gestisce la struttura) come primo anno è stato utilizzare poco più di un ettaro per piantare due varietà di pomodoro da salsa (tondo e lungo) e realizzare 25/30 mila bottiglie di passata. Non solo, ma c’è la possibilità di vendere anche il pomodoro fresco a chi intende continuare la tradizione della salsa fatta in casa, acquistando direttamente un pomodoro di qualità, biologico ed etico. Per effettuare gli ordini, si può contattare la Cooperativa all’indirizzo mail coop.altereco@yahoo.it oppure telefonando al numero 340/2437226.