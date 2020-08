Le slot: un rullo di emozioni in continua evoluzione

San Francisco 1895, nasceva la prima slot machine della storia: la “Liberty Bell”. Era completamente meccanica ovviamente, composta da tre rulli contenuti in una cassa di legno, una fila vincente con un totale di cinque simboli: ferri di cavallo, quadri, picche, cuori e una campana della libertà (“campana” appunto, che diede il nome alla slot) e una sola leva che azionava il meccanismo.

I favolosi anni ‘60

I “banditi con un braccio solo”, nomignolo dato in quegli anni alle slot da chi non le vedeva di buon occhio, si diffusero vertiginosamente, diventando uno strumento di divertimento, che si fece strada arrivando ai giorni nostri con i telematici casinò online, da dove si può accedere a una svariata compilation di modelli e tematiche. L’ideatore della Liberty Bell fu il bavarese Charles Fey, il primo a intuire che il modo semplice per usarla sarebbe stato la chiave del suo successo, anche se di certo non poteva immaginare l’enorme diffusione e l’incredibile evoluzione che avrebbe avuto negli anni a venire. La sua era una slot machine meccanica, che negli anni ’60 venne sostituita dalle più moderne slot elettromeccaniche. Infatti, nel 1963, fu costruita la prima slot machine completamente elettromeccanica, chiamata Money Honey. L’approccio elettromeccanico del 1960 permise a quel dispositivo di essere il primo ad avere una tramoggia (il contenitore a forma di cono capovolto che conteneva le monete) senza fondo e pagamento automatico fino a 500 monete. La popolarità di questa macchina portò alla crescente predominanza dei giochi elettronici, e la leva laterale divenne presto un simbolo sacro.

L’evoluzione delle slot…

Negli anni ’80, le macchine divennero definitivamente elettroniche, una vera e propria rivoluzione in quel mondo. I microchip sostituivano i rulli e gli ingranaggi meccanici, potendole così realizzare più leggere e meno voluminose. Furono aggiunti anche degli algoritmi in modo tale che i numeri sorteggiati fossero totalmente casuali. Andando avanti nel tempo, un altro significativo cambiamento fu il passaggio dalla famosissima leva laterale ai pulsanti sotto lo schermo, anche se il fascino della leva rimane sempre molto attuale.

…fino al 21° secolo

Ormai negli anni 2000, per giocare alle nuove slot online non sono più necessari coin ma basta inserire dei codici a barre. Esse hanno ben 5 rulli con simboli che non raffigurano soltanto frutti, ma anche personaggi famosi del rock, dello sport o gli eroi interstellari più amati e possono essere composte di linee da 10 a 50. Si possono trovare macchine con 60 rulli e più di 4000 diverse combinazioni vincenti. Lo scopo, come tutti sanno, è quello di allineare più simboli creando vincenti combinazioni. Dulcis in fundo, quando si gioca con le modernissime slot machine è possibile che compaiano uno o più simboli scatter, in questo caso la fortuna scala la vetta. Lo scatter sblocca varie funzioni bonus già integrate in un gioco e assegna giri gratis, mini giochi o altri fantastici bonus. L’adrenalina così sale a ogni giro di rullo e la possibilità di essere dei fortunati vincitori sale alle stelle.