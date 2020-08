Cerignola è una città sicura. Facciamo chiarezza sulla “Zona Rossa”

Da ieri 13 agosto Cerignola è “zona rossa”, ossia un comune con oltre 51 positivi: ma esattamente questo cosa significa? In queste ore sono numerosissime le domande giunte via mail a questo giornale; abbiamo dunque pensato di fornire risposte chiare soprattutto per restituire verità in un momento complicato che vede Cerignola come il comune con più casi in Puglia. Tuttavia la situazione è sotto controllo, come dichiarato a più riprese dall’ASL Foggia e non vi sono rischi per la cittadinanza.

Che cosa significa “zona rossa”? La cosiddetta “zona rossa” è semplicemente un contrassegno cromatico utilizzato nel bollettino regionale. Viene dunque colorato di rosso quel territorio dove si contano più di 51 casi di positività al Covid-19.

Se Cerignola è “zona rossa” sono consentiti gli spostamenti in ingresso e in uscita dalla città? Come spiegato il colore rosso è un contrassegno del bollettino. Non c’è alcuna similarità con le zone rosse di marzo (ad es. Vó e Codogno, ndr). Lì vi era una concentrazione di casi in proporzione alla cittadinanza molto alta. In quel caso zona rossa indicava una zona di allerta. Per Cerignola non è così. La città è sicura secondo quanto riferiscono le fonti ufficiali.

È rischioso uscire e circolare in città? No, non vi sono al momento rischi. Vige però un’ordinanza (precauzionale) della Commissione Straordinaria che obbliga all’utilizzo delle mascherine anche negli spazi aperti.

Ci saranno controlli? Certo, sono potenziate tutte le attività di controllo sia per le persone in quarantena che per i comuni cittadini e le attività al pubblico. L’obiettivo è innanzitutto la sicurezza delle persone.

I cerignolani distribuiscono Covid: questa è la voce infamante che circola nelle città limitrofe. Non c’è nulla di più falso. 52 positivi su 58mila abitanti sono numeri bassi e comunque i focolai sono circoscritti. La città e i suoi abitanti stanno bene, non sono untori. Piuttosto chi diffonde allarmismi infondati rischia di risponderne di fronte alle autorità competenti.