Coronavirus, +2 positivi a Cerignola (ieri). In città intanto si gira con la mascherina

Nel bollettino di ieri 14 agosto ancora tre positivi in Capitanata. Di questi 2 a Cerignola e riconducibili a focolai già noti, circoscritti e sotto controllo da parte dell’Asl. A farlo sapere (in mancanza di comunicazioni ufficiali degli organi competenti) è il quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” in un articolo di Massimiliano Scagliarini sulla situazione pugliese. Dunque ai 52 già noti si aggiungono due nuovi casi, mentre non si arresta il lavoro dell’Asl nell’effettuare tamponi. Anche oggi ben 13 persone in provincia di Foggia sono risultate positive.

Di contro si registra nelle ultime ore l’intensificazione dei controlli in città e l’uso puntuale della mascherina da parte della cittadinanza. Se nelle prime ore dall’entrata in vigore dell’ordinanza della Commissione Straordinaria (obbligo di mascherina anche negli spazi aperti dal 12 al 30 agosto, ndr) si erano evidenziate delle resistenze, in prossimità del ferragosto la mascherina è indossata quasi da tutti. Un bel segno di civiltà, che fa ben sperare per i giorni a venire, quando fisiologicamente dovrebbe verificarsi la riduzione anche degli attualmente positivi.