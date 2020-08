“Cinema d’autore sotto le stelle” al via dal 19 agosto

L’iniziativa “Cinema d’autore sotto le stelle” entra sempre più nel vivo nella seconda metà di agosto. Il ciclo di proiezioni a cui ha dato vita “Roma Teatro Cinema E…”, in collaborazione con “Strike Cerignola”, è proprio il caso di dire, si fa in due. Questo perché a partire da mercoledì 19 agosto, nella location di via Tiro a Segno, è in programma il doppio spettacolo, con proiezioni che avranno luogo in due differente fasce orarie nella stessa serata, alle 20.30 e alle 22.15.

Si comincia il 19 ed il 20 con «Selfie», il film-documentario del regista cerignolano Agostino Ferrente, premiato come miglior pellicola della categoria agli ultimi “David di Donatello”. A seguire «Jojo Rabbit», domenica 23 e lunedì 24, «La candidata ideale», il 25 ed il 26, per concludere con «Sorry we missed you», 27 e 28 agosto. Il mese e l’iniziativa volgono al termine il 31 con la proiezione di una serie di cortometraggi della Apulia Film Commission, con spettacolo unico alle 21.30 ed ingresso gratuito.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.romateatrocinema.it / www.multisalacorso.com e sulla pagina Facebook “Roma Teatro Cinema E”.