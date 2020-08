Dopo il “no” di Foggia, il Pd pugliese propone la Gentile candidata a Bari e Lecce

Ennesimo colpo di scena nella querelle che ha visto inspiegabilmente complicarsi la candidatura di Elena Gentile alle regionali in Provincia di Foggia. L’ex-assessore regionale sarà – a quanto pare – capolista per il Pd a Bari e candidata in provincia di Lecce. Dunque uno smacco di non poco conto per il Pd di Capitanata, che ha optato per l’esclusione ostinata della pediatra. Per Cerignola è stata invece inserita nelle liste foggiane Teresa Cicolella.

A comunicare la richiesta ufficiale di candidatura alla Gentile è l’onorevole Marco Lacarra attraverso un post sul proprio profilo Facebook. «Elena Gentile è una risorsa fondamentale del centrosinistra pugliese. Il suo percorso politico, istituzionale e di governo, l’instancabile lavoro e impegno al servizio della sua Regione e dell’intero Mezzogiorno, la ferma e generosa disponibilità a mettere a disposizione della nostra Comunità il suo patrimonio politico/culturale e la grande esperienza di questi anni, manifestatasi e resa evidente anche attraverso la sua partecipazione alle primarie del centrosinistra di gennaio, sono gli elementi che spingono il PD Puglia a non rinunciare al suo “valore aggiunto” e, quindi, a volerla con forza in squadra per le elezioni di settembre. Di qui la decisione, in concorso e consonanza con la Segreteria nazionale e le Segreterie provinciali di Bari e Lecce, di chiedere ad Elena Gentile il massimo sforzo possibile, accettando la candidatura sia da capolista nel collegio della Città metropolitana di Bari, sia in quello di Lecce. Grazie a Elena per l’impegno cui le chiediamo di sottoporsi e a tutto il PD pugliese per la prova di maturità e responsabilità politica».

IL NO DI FOGGIA Il gruppo dirigente, dichiaratamente anti-gentiliano, ha negato l’inserimento in lista alla Gentile. Il peso elettorale di quest’ultima nel foggiano avrebbe infatti potuto pregiudicare l’elezione di altri candidati più in linea con il progetto del gruppo dirigente.

L’APPELLO ALLA CANDIDATURA Lo scorso 30 luglio erano scese in campo esponenti rappresentative del Pd (tranne le foggiane ovviamente, ndr) per chiedere la candidatura di Elena Gentile, che intanto poche ore prima aveva fatto sapere di esser stanca del tira e molla sulla candidatura e quindi avrebbe rinunciato. Capitanate da Titti De Simone, consigliere politico di Michele Emiliano, vi erano l’assessore regionale Loredana Capone, la senatrice Assuntela Messina, l’assessore al Comune di Bari Paola Romano e molte altre.

IL SILENZIO DI EMILIANO E DEL PD PUGLIA Il presidente in carica poco o nulla ha fatto per “ricordare” alla Federazione foggiana che Elena Gentile era candidata a Presidente della Regione e dunque, come avvenuto per gli altri, candidata naturale alle regionali nella lista del suo partito e della sua provincia di appartenenza. Idem il Pd pugliese che adesso ne chiede la candidatura a Bari e a Lecce, lontano dalla sua Capitanata.

LA DOPPIA CANDIDATURA DELLA GENTILE Diverse federazioni Pd della Puglia, dopo aver chiesto di candidare la Gentile a Foggia, hanno richiesto all’ex-europarlamentare di candidarsi nei propri territori di riferimento. E’ quello che è accaduto a Lecce, dove Elena Gentile potrebbe essere presente nella lista dem insieme con l’assessore uscente Loredana Capone e il consigliere regionale uscente Sergio Blasi. A Bari invece «Elena Gentile sarà capolista, con l’obiettivo di coagulare un elettorato di sinistra d’opinione insieme alle associazioni femministe e al terzo settore» scriveva lo scorso 17 agosto La Gazzetta del Mezzogiorno.

Domani la presentazione ufficiale delle liste. Dunque tra poche ore potrebbe aprirsi la campagna elettorale anche per la passionaria cerignolana, chiamata ad una sfida molto stimolante. Infatti in Salento, ma anche nel barese, la rivoluzione del welfare pugliese con Elena Gentile assessore della giunta Vendola è ancora ben impressa nella mente di molti.