Ieri raduno e primo allenamento al “Monterisi”: è tornato al lavoro l’Audace Cerignola

Ieri pomeriggio raduno e prima seduta di allenamento per l’Audace Cerignola, che così ha mosso i primi passi per la stagione agonistica 2020/21, con gli ofantini al via per la quarta stagione consecutiva nel torneo di serie D. Dopo aver effettuato i test sierologici (risultati tutti negativi), la comitiva gialloblu si è ritrovata in sede allo stadio “Monterisi”: il primo ciclo di allenamenti si terrà nell’impianto cittadino fino a sabato 22, poi dal 27 agosto al 6 settembre il ritiro nella località abruzzese di Palena. Agli ordini del tecnico Michele Pazienza, del suo vice Antonio Laporta, del preparatore atletico Leandro Zoila e del preparatore dei portieri Antonio Cagnazzo, la rosa ha iniziato a sudare per programmare il campionato che dovrebbe avere il suo inizio il 27 settembre prossimo. Presenti anche i maggiori esponenti della dirigenza, dal presidente Luigi Caterino al dg Francesco Dibiase e il ds Elio Di Toro. «Ho visto molto entusiasmo da parte dei ragazzi, molta curiosità nel conoscersi e conoscere l’allenatore -ha detto mister Pazienza ai canali ufficiali della società-. Ho visto una buona intensità nonostante una prolungata sosta per i motivi che sappiamo. Diversi tifosi sono venuti a salutarci anche se da lontano, ciò dimostra la passione e il calore che ci sono in città. Per quanto riguarda il mercato, dobbiamo intervenire ancora in maniera corposa: le idee sono chiare ma sarà un mercato lungo e strano, vista la situazione generale che stiamo vivendo. In ogni caso, ci faremo trovare pronti per assicurarci ciò di cui abbiamo bisogno».

«Siamo felici di ricominciare -ha commentato il presidente Caterino-, auguro un buon lavoro a tutti gli attuali tesserati con l’auspicio di toglierci presto grandi soddisfazioni. Le trattative andranno avanti fino al 5 ottobre, stiamo lavorando per arricchire l’organico specie in attacco: il gruppo già da adesso ha grande voglia di fare bene». Circa una ventina i partecipanti al pre ritiro, compresi alcuni juniores che saranno valutati per comprendere se possano fare al caso dell’Audace. Con la conferma nei giorni scorsi del 2000 Diego Alfarano, fra i possibili arrivi nome caldo quello del portiere classe 2001 Stefano Carriero, di proprietà del Benevento e nella scorsa stagione in forza al Taranto, mentre per la difesa si segue Piersilvio Acampora, un ’98 centrale all’occorrenza anche terzino, nelle ultime stagioni in C con la Paganese. Ciro Foggia (dato fra i possibili obiettivi nel reparto avanzato) ha scelto di trasferirsi al Messina, inoltre pare sfumato l’ingaggio di Tiziano Prinari, perché il centrocampista salentino non avrebbe trovato pienamente accordo con la dirigenza. Elio Di Toro, uomo mercato delle “cicogne”, continua a lavorare sottotraccia per completare la rosa e assecondare le direttive di mister Pazienza: obiettivo principale, fornire alla causa del Cerignola “gente che lotta”, come lo slogan che accompagna i primi momenti della nuova stagione.

