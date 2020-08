Centri estivi gratuiti per ragazzi, ammessi dal Comune tutti i sei progetti presentati

A seguito dell’avviso pubblicato in data 03.07.2020, diversi soggetti hanno presentato al Comune di Cerignola progetti per allestire campi estivi destinati ai minori: dopo attenta valutazione, avendo i requisiti richiesti dal bando, i programmi sono tutti stati ammessi. Le relative attività sono state sovvenzionate per l’80% dal Comune, che ha utilizzato a tal fine i finanziamenti discendenti dall’art. 105 del D.L. 19.05.2020, n. 34, e per il 20% dagli enti proponenti. Pertanto il Comune avvisa che i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni potranno partecipare gratuitamente ai centri estivi di seguito elencati, nei periodi indicati e nel limite massimo della capienza stabilita. Le iscrizioni dovranno essere fatte direttamente presso gli enti gestori.

PROGETTI CENTRI ESTIVI SOGGETTO GESTORE COSTO RETTA SETTIMANALE A CARICO DEL COMUNE E DEL GESTORE PERIODO NUMERO PARTECIPANTI AMMESSI OGNI SETTIMANA ETA’ “ INSIDE” A.S.D. PGS DON BOSCO € 51,22 31.08.2020/13.09.2020 150 8-14 ANNI “ SUMMER SUPERHANDO” COOPERATIVA SUPERHANDO € 200,00 24.08.2020/04.09.2020 15 3-14 ANNI “PLAY EVOLUTION” ISOLA CHE NON C’E’ € 54,00 31.08.2020/15.09.2020 150 3-14 ANNI “E…STATE 2020” GESTIONE STRIKE SRL € 87,00 17.09.2020/28.09.2020 75 6-12 ANNI “ORATORIO GIO MAIN” OPERA BUON SANTI FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE € 30,00 17.08.2020/04.09.2020 120 8-14 ANNI “NATI PER LEGGERE” ISOLA CHE NON C’E’ € 12.000,00 costo progetto 24.08.2020/04.09.2020 PROGETTO DI STRADA PARTECIPAZIONE LIBERA 3-14 ANNI