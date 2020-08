Tragico incidente sul lavoro a Foggia, muore un cerignolano di 56 anni

(ANSA) – BARI, 20 AGO – Un uomo è morto schiacciato da un automezzo nel piazzale della ditta di trasporti ‘Arco spedizioni’ stamattina in via Ascoli alla periferia di Foggia. La vittima sarebbe stata investita dall’automezzo mentre erano in corso operazioni di carico merci. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che sta ricostruendo la dinamica del’incidente. Nel piazzale della ditta anche gli uomini del servizio sicurezza sul lavoro (Spesal). Pasquale Capuano, il 56enne di Cerignola morto dopo essere stato investito da un Tir (o più probabilmente schiacciato più precisamente da un rimorchio) nel piazzale della ditta di trasporti ‘Arco Spedizioni’ a Foggia, nel corso di operazioni di carico merci, stava lavorando per una ditta della città ofantina che si occupa di logistica, dalla quale era regolarmente assunto. Il mezzo pesante, a quanto si apprende, era della ditta per la quale lavorava la vittima, mentre il cassone sul Tir era della ‘Arco Spedizioni’, con il mezzo posto sotto sequestro. Gli agenti della polizia Scientifica stanno verificando se l’incidente sia stato causato da una imperizia della vittima o da un malfunzionamento del mezzo.