Albanese e Nuovo, due conferme per la Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola, formazione che parteciperà al campionato di serie C di volley, ha comunicato due conferme: Martina Albanese e Vanessa Nuovo continueranno a vestire la maglia fucsia. La laterale Albanese, nativa di Foggia classe 1993, rappresenta di sicuro uno dei simboli e dei volti storici di questa compagine. Vanessa Nuovo, centrale barese classe 1995, si legherà alla società ofantina per la terza annata consecutiva: già annunciato in precedenza anche il rinnovo in panchina del mister Davide Castellaneta.