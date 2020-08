Facciamo chiarezza: a Cerignola la mascherina è obbligatoria sempre

A Cerignola c’è l’obbligo della mascherina, anche negli spazi aperti. A prevederlo è l’ordinanza della Commissione Straordinaria che dal 12 al 30 agosto. Ma a generare confusione è l’ordinanza emanata successivamente dal Ministro della Salute Roberto Speranza. «Dalle 18 alle 6 del mattino mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti». Una prescrizione che non annulla quanto stabilito nel comune di Cerignola.

Chi pensa che l’ordinanza nazionale abbia spazzato via quella locale si sbaglia di grosso: questo infatti è ciò che erroneamente si rileva dai social. In realtà a Cerignola è sempre e comunque in vigore l’ordinanza comunale. Dunque mascherine obbligatorie, per opportuna chiarezza di tutti.