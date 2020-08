Maltempo, cade altalena da un palazzo e colpisce vettura in transito

Cade una pesante altalena in legno dai piani alti di un palazzo in via magenta. È accaduto proprio a seguito del vento e della pioggia che hanno interessato Cerignola poco dopo le 18,30 di questo pomeriggio.

Ad essere colpita in pieno è stata una Ford Focus in transito. Fortunatamente l’altalena è caduta sulla parte posteriore del mezzo, creando non pochi danni allo stesso – la rottura del lunotto posteriore -, ma senza fortunatamente interessare gli occupanti, un signore e una bambina.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Ulteriori danni sono stati rilevati per altri mezzi in sosta.