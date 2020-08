Audace Cerignola, c’è Conti per la mediana. Occhi puntati su Scardina in avanti

Mancano pochi giorni al trasferimento nel ritiro di Palena per l’Audace Cerignola che, alla guida del tecnico Michele Pazienza, sta lavorando in sede allo stadio “Monterisi” (dal 17 agosto) per la prima parte della preparazione in vista del campionato di serie D. Parallelamente alla fatica sul campo, prosegue l’attività dell’uomo mercato ofantino Elio Di Toro, per completare o quantomeno incrementare l’organico a disposizione dell’allenatore ex Pisa e Siracusa. Le ultime notizie riguardano il molto probabile ingaggio del centrocampista Federico Conti, classe 1988: il giocatore da giorni è a Cerignola e sta partecipando alle sedute con il resto della squadra. Originario di Catania, Conti può ricoprire in mediana i ruoli di centrale o in alternativa di mezzala: nella scorsa stagione si è diviso in D prima con il Follonica Gavorrano, poi con l’Aprilia. Nella sua carriera esperienze in C con le maglie di Cuoiopelli, Cassino, Mezzocorona e ancora Gavorrano, oltre a trascorsi nella serie B belga con il Visè. Elemento di esperienza, è uno dei profili che la società cerca per far crescere una rosa improntata alla linea verde, come nelle intenzioni della società.

Occhi puntati poi sull’attacco, con l’attenzione focalizzata negli ultimi tempi su Filippo Maria Scardina, calciatore dal curriculum interamente speso in serie C. Dal Como al Gubbio, dal Siracusa al Fano fino all’ultima esperienza con i colori della Sicula Leonzio, nella quale lo scorso campionato ha messo a segno otto reti in 25 presenze. I siciliani non proseguiranno la loro avventura in terza serie avendo rinunciato all’iscrizione, così il romano può essere una opportunità da non lasciarsi sfuggire in ragione anche della sua duttilità: oltre 250 gettoni nel professionismo, può agire da riferimento centrale o da punta esterna.

In un mercato dilatato e con possibilità di effettuare tesseramenti fino ad ottobre, la via da seguire è grande oculatezza, ottimizzando il tempo a disposizione con riflessioni idonee per non lasciare nulla di intentato nella costruzione del team gialloblu. Inoltre, all’orizzonte potrebbe esserci una rilevante novità per l’Audace dalla composizione dei gironi, sui quali la Lnd si esprimerà entro la prima settimana di settembre: il Cerignola, vista l’alta concentrazione di squadre meridionali, potrebbe migrare per l’occasione nel girone F dove troverebbe avversarie marchigiane, abruzzesi e molisane e perfino romagnole.