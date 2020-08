Coronavirus su Cerignola: 75 positivi (da fine luglio) e 70 le quarantene

Dalla ripresa del contagio su Cerignola – da fine luglio – sono ad oggi 75 i casi positivi rilevati dal Reparto Prevenzione dell’Asl. Si tratta di quattro ceppi di riferimento (uno riferibile ad un nucleo di cittadini bulgari). Dopo i numeri che hanno interessato Cerignola nel periodo di massimo contagio, per intere settimane si era a zero casi. La ripresa della diffusione del virus è avvenuta a fine luglio e, nonostante l’importante crescita dei numeri, l’ASL è riuscita a circoscrivere i focolai.

Seppure non viene diffuso alcun bollettino cittadino, periodicamente – acquisendo i dati da fonti accreditate – forniamo alla città il report del contagio da Coronavirus, che vede il centro ofantino ancora contrassegnato in rosso sulla mappa. A fronte dei 75 positivi accertati, da luglio ad oggi, non è ancora possibile conoscere il numero dei guariti (o meglio dei non più positivi). Quel che è certo è che gli attualmente positivi sono certamente più di 51. Per quel che riguarda le quarantene, salite fino a 200 nei giorni scorsi, adesso sono solo 70.