Da domani mercoledì 26 agosto riparte il Multisala CORSO di Cerignola

Con immenso piacere e tanta speranza ed ottimismo annunciamo la riapertura delle 6 sale del MultisalaCORSO per Mercoledì 26 agosto, dopo circa 6 mesi di chiusura. Le sei sale, tutte climatizzate, sono state sanificate e allestite per garantire una fruizione sicura dello spettatore nel rispetto delle distanze previste dai decreti ministeriali. La programmazione offre come sempre film per tutte le esigenze di genere ed orario.

Il film più atteso nelle sale cinematografiche è sicuramente“Tenet”, il nuovo film di Christopher Nolan, un mix tra spionaggio e fantascienza, con alcune scene girate in Italia. I più piccoli invece non vedono l’ora di portare al cinema l’intera famiglia per il nuovo film d’animazione “Onward – oltre la magia”, un nuovo film Pixar che si aggiunge al catalogo dei film Disney di sicuro successo. Non manca ovviamente un film per gli amanti del brivido, ovvero “Gretel e Hansel”, una rivisitazione in chiave horror della tradizionale favola dei fratelli Grimm. “Una sirena a Parigi” invece è perfetto per gli amanti delle commedie romantiche, un film che fa scalpitare anche i cuori più duri. Per gli amanti del cinema d’AUTORE finalmente anche in Italia arriva il film premiato al 62° Festival di Cannes “Dogtooth”, allegoria della manipolazione mentale, o meglio, dell’educazione rigida delle dittature, del patriarcato, che attraverso il black humor vengono smontati e svelati nella loro assurdità. Infine ritorna al cinema a grande richiesta il film “Volevo nascondermi”, biografia del pittore Antonio Ligabue, uno dei protagonisti fondamentali dell’arte contemporanea internazionale.

La riapertura del Multisala CORSO andrà a colmare il vuoto culturale creatosi con la chiusura a causa dello stato di emergenza e, ovviamente, offrirà una forma di intrattenimento pomeridiana e serale per la città di Cerignola e per i comuni limitrofi. Numerose sono state le richieste dei nostri AFFEZIONATI SPETTATORI per il ritorno alla normalità con l’apertura delle nostre sale, per questo abbiamo deciso di riaprire adesso con un’offerta filmica adeguata e molteplice; confidiamo di ritrovarvi numerosi pronti a SOSTENERE le attività della nostra struttura riprendendo le buone abitudini della quotidianità garantendovi sicurezza e igiene godendo di ottimi spettacoli. A seguire riaprirà il Roma Teatro Cinema E… con numerose attività culturali ed eventi.