Il documentario ‘Senza Tempo’ del cerignolano Giuseppe Valentino al 68° Trento Film Festival

Il film segue la transumanza di 300 mucche podoliche, documentando con suggestive immagini la quotidianità di una famiglia di allevatori provenienti da Montella in Irpinia, che accompagnano gli animali fino al Tavoliere delle Puglie, nella zona in cui sorge la Diga Capacciotti. Il regista pugliese Giuseppe Valentino, originario di Cerignola (Fg) presenterà il documentario “Senza Tempo” al 68° Trento Film Festival, uno dei più prestigiosi e antichi festival internazionali di cinema dedicato in particolare ai temi della montagna, dell’avventura e dell’esplorazione.

Manca poco all’inizio della prossima edizione, che si svolgerà dal 27 Agosto al 2 Settembre 2020. Come spiega appunto il regista «“Senza Tempo” è un film che parla di persone in rapporto di equilibrio e convivenza con la natura, segue un padre e figlio e i loro animali, in una delle ultime transumanze attraverso il Sud Italia. I protagonisti ci hanno insegnato un rispetto antico, che, oggi più che mai, è un messaggio fondamentale da assimilare e trasmettere». Le riprese del film sono cominciate circa quattro anni fa, ancor prima che l’UNESCO dichiarasse la transumanza “Patrimonio dell’umanità” per il valore etico e sociale che questa antica tradizione trasmette, soprattutto alle giovani generazioni. Il film è visibile on-line, sul sito del Festival a partire da venerdì 28 Agosto 2020.

Qui di seguito il link al film: https://trentofestival.it/edizione-2020/programma/film/senza-tempo/

Bio-filmografia del regista Giuseppe Valentino

Giuseppe Valentino è nato a Cerignola nel 1978. Compie gli studi nella città natale prima di trasferirsi a Bologna dove inizia le prime esperienze legate all’audiovisivo con realtà legate al DAMS della città emiliana. Lascia l’Italia per Zurigo dove vivrà per 9 anni lavorando come direttore della fotografia e regista di videoclip musicali nella fiorente scena Rock `n’ Roll della città lavorando con l’etichetta indipendente Voodoo Rhythm Records e realizzando tre video per gli Hillbilly Moon Explosion, uno di essi, “My love forevermore” colleziona più di 18 milioni di visualizzazioni e viene premiato come miglior video svizzero dell’anno. Nel 2006 si trasferisce a Città del Capo in Sud Africa per studiare inglese e Documentary Filmmaking, vivendo e studiando in uno dei quartieri più pericolosi della città dove la realizzazione di documentari si inserisce direttamente nelle vicende legate alla realtà circostante. Ritorna in Italia dopo un breve periodo in Messico per ristabilirsi in Puglia dove realizza “Noi bruciamo gli Elefanti” un documentario indipendente presentato all’Annecy Film Festival in Francia. Come direttore della fotografia realizza “Tre Titoli” di Nico Angiuli presentato alla Quadriennale di Roma nel 2016 e la campagna pubblicitaria per il marchio “Itineris“. Sempre con l’artista visivo Nico Angiuli cura la direzione della fotografia del progetto vincitore del bando ‘Italian Council’ Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del MIBAC., girando all’interno della Fondazione Pistoletto a Biella. Fonda la casa di produzione Ferula Film producendo un lungometraggio dal titolo Xolo, presentato al Black Star Film Festival vince il premio come miglior attrice e fa parte della sezione Orizzonti del ‘BiF&ST 2018’, sempre nel 2018 vince il premio come miglior film Italiano all’International Tour Film Festival. Viene presentato fra i film italiani al 40esimo Festival del Cinema Italiano di Villerupt in Francia nella competizione principale. Con Ferula Film ha prodotto ‘Senza Tempo’, in co-produzione con RaiCinema. Nell’agosto del 2019 a Bruxelles lavora sull’ultimo film di Leos Carax, ‘Annette’ interpretato da Adam Driver e Marion Cotillard. Giuseppe Valentino vive in Puglia.