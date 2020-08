Giovedì 3 settembre il diacono Michele Murgolo sarà presbitero

Giovedì, 3 settembre 2020, nel giorno della memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa, nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore della Madonna di Ripalta, il vescovo Luigi Renna ordinerà presbitero il diacono Michele Murgolo. La celebrazione eucaristica, che si svolgerà nella Basilica Cattedrale “San Pietro Apostolo” di Cerignola, avrà inizio alle ore 19 e, nel rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà trasmessa in televisione sul canale 18 e in hd 518 del digitale terrestre dall’emittente Teledehon.

Nato a Cerignola nel 1990, Michele è cresciuto e si è formato nella chiesa parrocchiale di Cristo Re, quindi nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi dove, guidato dal parroco mons. Nunzio Galantino, oggi vescovo e presidente dell’Apsa, è stato impegnato in diversi ambiti della pastorale parrocchiale, partecipando anche a una esperienza di campo-lavoro in Romania presso la Fondazione Bambini in Emergenza. Terminati gli studi filosofici e teologici nel Pontificio Seminario Regionale “Pio XI”, Michele è stato ordinato diacono lo scorso 26 dicembre.

L’ordinazione presbiterale sarà preceduta dal triduo di preghiera e di riflessione che si svolgerà nella chiesa parrocchiale di San Trifone Martire in Cerignola. Don Michele presiederà per la prima volta l’eucaristia domenica, 6 settembre 2020, alle ore 19,30, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi, e domenica, 13 settembre 2020, alle ore 19, nella chiesa parrocchiale di San Trifone Martire.