La “sfida” delle regionali: ecco chi sono i candidati di Cerignola

Saranno 17 i candidati di Cerignola che si misureranno alle regionali del prossimo 20 e 21 settembre per ritagliarsi un posto all’interno del Consiglio regionale. Tutt’altro che una sfida semplice quella in Capitanata sia a destra che a sinistra, una competizione più che mai incerta da giocarsi all’ultimo voto. In foto alcuni dei cerignolani candidati

EMILIANO (CSX) – Con il governatore uscente ci sono ben 7 candidati. Per il Pd correrà Teresa Cicolella, mentre nella lista “Con” ci sarà Rino Pezzano, ex vicesindaco dell’amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose. Entrambi porteranno acqua al mulino di Michele Emiliano e con loro vi saranno anche Michele Romano (Italia in Comune), Claudio Di Lernia (Popolari con Emiliano), Francesco Di Santo, Marella Reitani e Angelica D’Aprile (Senso Civico), Michele Buttiglione (Partito Animalista), Gerardo Virgilio (Puglia Solidale e Verde).

FITTO (CDX) – L’ex-Ministro berlusconiano, oggi in Fratelli d’Italia, sarà sostenuto da Antonio Giannatempo (Fratelli d’Italia) e Anna Mattea Demonte (Forza Italia), Marco Giuseppe Trombetta (Lega), Giuseppina Magnifico (UDC-Nuovo PSI).

LARICCHIA (M5S) – Nella lista “Puglia Futura” a sostegno della candidata 5 stelle compare il nome di Lucia Lenoci.

CESARIA (LAC) – Con il candidato comunista c’è il cerignolano Savino Franzi.

SCALFAROTTO (IV) – A sostegno del renziano c’è Massimiliano Mansi (Scalfarotto Presidente) e Giovanni Dipinto (Futuro Verde).

GENTILE A BARI E LECCE

Elena Gentile, già assessore durante il Governo Vendola dal 2005 al 2014, correrà nelle province di Bari (capolista) e Lecce. Un riconoscimento per la passionaria di Cerignola che giocherà un’importante ruolo nella campagna elettorale a sostegno del centrosinistra. Sarà la 18esima cerignolana, ma non disputerà la sua partita a Cerignola e in provincia di Foggia.