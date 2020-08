Michele Ferrara sarà il vice di Breviglieri all’Ares Flv Cerignola

La Flv completa lo staff tecnico, annunciando il vice che affiancherà coach Marco Breviglieri: si tratta di Michele Ferrara, classe ‘88, che prenderà parte al progetto della squadra cardine della società rossogialloblu e sarà un pilastro del progetto giovanile. Il giovane allenatore torna in Puglia dopo anni di esperienza fuori regione: i primi trascorsi tra le fila del Volley Calerno (collaborando anche con la Pomì Casalmaggiore), accrescendo il proprio background sia come allenatore che come preparatore atletico di serie B2 e dei vari settori giovanili. A seguire, Ferrara arriva in provincia di Piacenza, nella Pallavolo Alseno, dove prende parte al progetto giovanile (Under 14/16/18) e alla prima squadra di serie B1. Una carriera promettente, con il ritorno questa stagione nella sua regione e a Cerignola per dare il suo contributo ad un progetto che sarà sicuramente in ascesa, ricco di entusiasmo e di sana competizione visto il girone che si andrà ad affrontare. Tutto ciò si percepisce dalle sue prime parole, affidate alla pagina Facebook ufficiale della Flv: “Sono felicissimo di far parte di questo progetto e di tornare dopo anni nella mia regione. Ringrazio la società per l’opportunità datami, Simone Mazza per essere stato il mio mentore in questi anni di continua crescita e non vedo l’ora di iniziare e di vedervi tutti in palestra”.

Sistemato dunque il reparto allenatori, nei prossimi giorni si procederà alla prime conferme per ciò che concerne il parco giocatrici: attesi i rinnovi con alcune delle protagoniste della passata annata, ricca di grandi soddisfazioni per l’Ares, prima che la pandemia interrompesse la corsa in testa alla classifica della B1.