Palestre sportive comunali: definita l’assegnazione alle associazioni

Si è concluso positivamente il percorso di concessione delle palestre comunali alle associazioni sportive. Sulla base dell’Avviso pubblico diffuso nel mese di giugno scorso sono state presentate 14 istanze con una richiesta complessiva di 289 ore a settimana potendo contare però su un numero di palestre decisamente inferiore all’anno precedente, quando erano utilizzabili più del doppio delle palestre attualmente disponibili a fronte di una richiesta totale di 137 ore settimanali. Purtroppo quest’anno gli unici spazi sportivi al momento usufruibili sono quelli del Palacicogna e del Pala di Leo (in tutto 4 palestre) in quanto quelli annesse alle scuole non sono al momento disponibili in relazione alle esigenze organizzative degli istituti di istruzione.

Nonostante la penuria di spazi, l’incremento del numero delle domande e delle ore richieste comunque 10 Associazioni hanno trovato adeguata sistemazione nel rispetto delle precedenze e delle specifiche esigenze:

al Palacicogna asd Fit point, Ginnastica Cerignola e Dance university

al Paladileo a.s.d. Flv, Pallavolo Cerignola, Tennis tavolo udas, Basket academy, Kito ryu, Udas pallavolo Cerignola, ippon karate shotokan.

La presenza di criteri trasparenti e di una graduatoria pubblica, approvata con determina dirigenziale n. 189/603 del 24.8.2020, hanno favorito anche il dialogo fra Comune ed Associazioni le quali, dimostrando notevole reciproca disponibilità, hanno infine condiviso le scelte effettuate. Purtroppo le altre Associazioni temporaneamente rimaste escluse saranno accontentate non appena verrà data la possibilità di usufruire delle palestre scolastiche.