Puglia ecosostenibile, come svoltare verso un mondo green

Non si ferma la spinta green. Nonostante le ultime notizie relative alla pandemia e l’emergenza sanitaria a livello mondiale, la sfida di rendere l’Italia un paese più sostenibile rimane un obiettivo centrale. E sebbene le idee lanciate siano già molte, c’è sempre un modo in più per essere ancora più green: in molte regioni, come la Puglia, si lavora per cercare una via ecosostenibile.

Vivere green, dalla casa alla pesca

Ecco quindi alcune iniziative per vivere concretamente in maniera più ecosostenibile e puntare a rendere più green la vita di tutti i giorni, a partire dai nostri mari, fino ad arrivare alle vacanze: tutelare il mare evitandone l’inquinamento e adottando una pesca più sostenibile. Tale obiettivo è il punto centrale del progetto della Regione Puglia. Un’iniziativa, denominata “Appesca”, che promuove il miglioramento del controllo operato dei porti e delle banchine, tramite la fornitura di nuovi strumenti per aumentare i sistemi di gestione portuale. In più promuove la riduzione dell’uso delle materie plastiche, con l’intento di prevenirne la successiva dispersione in mare, attuata tramite il miglioramento dei sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti. La regione punta anche a una maggiore governance territoriale e dei settori della pesca e dell’acquacoltura, con lo sviluppo del settore tramite individuazione di aree eleggibili come oasi di ripopolamento e zone di protezione ittica.

Vivere in una casa ecosostenibile mangiando solo prodotti bio Non c’è per forza necessità di arrivare direttamente dal produttore per fare una spesa bio. Nonostante i supermercati biologici siano molti, questi non riescono a coprire ancora tutto il territorio e spesso è difficile averli proprio sotto casa. Ma visto che ormai la cucina a km 0 e vegan sta spopolando, oggi è possibile reperire più facilmente questi prodotti alimentari bio direttamente online, tramite siti specializzati infatti si possono ordinare e avere comodamente a casa propria.

Casa dimensione natura Un’altra delle tante iniziative che molte persone stanno intraprendendo, è poi il cosiddetto “movimento delle case piccole”, partito direttamente dall’Ungheria, con l’idea di adattare la casa alla natura circostante. La realizzazione in legno e le dimensioni ridotte rendono “Kabinca” – questo il suo nome – la nuova casa sostenibile, installabile ovunque si voglia, dalla cima di una montagna alla riva di un fiume.

Packaging Green È un altro progetto sorto con l’iniziativa di ridurre o rendere più virtuosi gli imballaggi che ogni giorno vengono ricevuti e aperti. Gli acquisti di ogni tipo, a partire da quelli alimentari per finire con quelli elettronici, riversano nelle case una mole di plastica e altri materiali che finiscono direttamente nella spazzatura. Questo ha spinto alla creazione di involucri totalmente riciclabili o riutilizzabili, con l’obiettivo primario dell’abbattimento dei consumi di plastica vergine derivata dal petrolio.

Vacanze ecosostenibili

L’ultima innovazione del campo dell’ecosostenibilità è una app che organizza viaggi di gruppo, sicuri e ovviamente volti al green. A occuparsene è Huakai, questo il nome della nuova piattaforma che arriva direttamente dalla Spagna, creata appunto per strutturare il proprio itinerario in luoghi inesplorati e il tutto con un’attenzione particolare al rispetto dell’ambiente. Ogni viaggio, che non prevede mai più di 15 persone ed è sempre coordinato da guide esperte, arriva fino alle acque cristalline delle Baleari o tra i paesaggi incontaminati del Nord Europa. Una nuova frontiera che è stata presa come esempio da 4 forlivesi, che hanno deciso di viaggiare in bici per 850 chilometri lungo l’Adriatico, per arrivare fino a Gallipoli. Un viaggio ecosostenibile, poco costoso e sicuramente molto divertente.