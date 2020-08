Anche Romanazzi e Valecce continueranno a difendere i colori fucsia

Nuove conferme per la Pallavolo Cerignola che, dopo Albanese e Nuovo, comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con la giocatrice Claudia Romanazzi. La palleggiatrice di Bari, classe 1991, resterà fra le “pantere” anche la prossima stagione, dopo aver ricoperto il ruolo di capitano in quella precedente, conclusasi anticipatamente causa Covid-19. Stesso discorso anche per il libero Viola Valecce, classe 1998, che rappresenterà nuovamente la guida della seconda linea fucsia: si va componendo una solida base per il sestetto ofantino, alla cui guida resterà il tecnico Castellaneta.