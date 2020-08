L’Audace Cerignola ufficializza l’arrivo del mediano Federico Conti

La SSD Audace Cerignola comunica il tesseramento del centrocampista Federico Conti. Mediano, classe 1988, nell’ultima stagione si è diviso tra Follonica Gavorrano (13 presenze, 2 gol) ed Aprilia da gennaio (10 presenze), compagini impegnate nel campionato di serie D. In precedenza, sempre in D, Conti ha disputato ben 5 stagioni con la maglia del Gavorrano, squadra della quale è diventato capitano, totalizzando complessivamente 127 presenze e 14 gol. Nel massimo campionato dilettantistico ha vestito anche le casacche di Lupa Castelli Romani, Giulianova, ACR Messina. Esperienze anche in serie C con il Cuoiopelli Cappiano, il Cassino ed il Mezzocorona e nella serie B belga in forza al CS Visè nelle stagioni 2011/12 e 2012/13 (39 presenze e 2 reti).

“Siamo felici di dare il benvenuto ad un altro tassello importante dell’Audace 2020/21 – commenta il presidente Caterino -. A Federico il mio personale in bocca al lupo, fiducioso che possa contribuire fattivamente al nostro progetto”.