Grave incidente sulla A16 tra Candela e Cerignola. Un 18enne in fin di vita

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’Autostrada A16, nel tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest, al chilometro 138 circa, in direzione Canosa: un automobilista, per motivi ancora sconosciuti, non si è accorto del restringimento di carreggiata momentaneo operato dai vigili del fuoco e dalla protezione civile, intenti a spegnere l’incendio delle sterpaglie a bordo strada, e ha travolto due persone finendo la sua corsa contro un mezzo degli operatori del 115.

Un 18enne della protezione civile è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in fin di vita, con l’ausilio dell’elisoccorso, presso la rianimazione dell’ospedale di Foggia; una seconda persona, invece, è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con quattro ambulanze. La società Autostrade ha diramato una nota di chiusura del tratto autostradale con uscita obbligatoria a Candela per chi proviene da Napoli. Sul posto al momento si segnala un chilometro circa di coda.