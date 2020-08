Marco Monopoli torna ad indossare la maglia dell’Audace Cerignola

L’Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Marco Monopoli, classe 1996. Cerignolano doc, torna a giocare per la squadra della sua città dopo esser nato calcisticamente nel suo settore giovanile (56 gol in 30 partite nel campionato Allievi) e dopo aver vinto con l’Audace (negli anni della rinascita targata Grieco) un campionato di Promozione (21 gol), una Coppa Italia di Promozione ed un campionato di Eccellenza. Nella passata stagione Monopoli si è diviso tra Lavello (Eccellenza Lucana) ed Orta Nova (Eccellenza Pugliese) mettendo a segno complessivamente 11 reti. La sua carriera calcistica comincia con due campionati da protagonista nella Berretti del Foggia, squadra della quale è stato anche capitano. Segue il campionato di Promozione vittorioso a Cerignola per poi passare nella stagione 2016/17 a San Severo (serie D). A dicembre il ritorno in gialloblù dove, come detto, contribuisce allo storico ritorno nel massimo torneo dilettantistico nazionale. Nell’annata 2017/18 approda a Lavello (Eccellenza) dove realizza 15 gol per poi siglare 10 reti nella stagione seguente con la casacca della Vigor Trani (Eccellenza).

“Marco ama la sua città ed è una grande scommessa per tutti noi – ha spiegato il presidente Luigi Caterino -. Siamo convinti che saprà onorare la maglia della sua città, come ha sempre fatto. A lui, oltre al bentornato, va il mio personale in bocca al lupo”.