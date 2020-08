Rinnovano con la Pallavolo Cerignola anche Montenero e Sgherza

Continua l’allestimento per il prossimo campionato di serie C per la Pallavolo Cerignola, che si muove ancora nell’ambito delle conferme: la società fucsia comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con la giocatrice Rosanna Montenero. Laterale, classe 1997, sarà ancora parte del progetto fucsia per la stagione 2020-2021. Le buone prestazioni durante la scorsa annata, hanno convinto il sodalizio fucsia a riconfermare l’atleta barlettana. Resta anche giocatrice Carla Sgherza: la molfettese, schiacciatrice classe 1993, sarà ancora parte integrante del progetto ofantino per la stagione 2020-2021. La sua riconferma rappresenta un altro segnale importante in vista della nuova stagione.

