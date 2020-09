Il 4 settembre presentazione del volume del Bicentenario della Diocesi di Cerignola (1819-2019)

A poco più di un anno dalle Giornate di Studio che, il 24 e il 25 maggio 2019, rievocarono gli aspetti storici della Diocesi di Cerignola e a poco meno di dodici mesi dalla conclusione del Bicentenario dell’istituzione della cattedra vescovile, terminato nella solennità di Cristo Re lo scorso 24 novembre 2019, nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore della Beata Vergine Maria, venerata con il titolo di «Madonna di Ripalta», il prossimo 4 settembre 2020, con inizio alle ore 20,30, in Cattedrale – nel rispetto delle norme previste per il contenimento del Covid-19 – sarà presentato il volume Tra le pieghe della storia nel bicentenario della Diocesi di Cerignola (1819-2019), che raccoglie le relazioni tenute lo scorso anno, nella prestigiosa sede del Teatro «Saverio Mercadante», da Sua Ecc. Mons. Nunzio Galantino, da Mons. Luigi de Palma, dalla prof.ssa Antonella Dargenio e dal prof. Vincenzo Robles.

A impreziosire le pagine della pubblicazione anche i contributi commemorativi del 160° anniversario del patronato della Città di Cerignola (1859) e del 70° dell’incoronazione (1949) dell’icona di Ripalta, nonché una ricca Appendice con la riproposizione anastatica del Decreto e Bolla Pontificia sulla erezione della Chiesa Parrocchiale di Cerignola in Chiesa Cattedrale, unita con unione principale alla Chiesa Vescovile di Ascoli (1819), dei pannelli della mostra documentaria La Città di Cerignola nelle relationes ad limina dei suoi Vescovi (1821-1921), del Libro D’oro per l’incoronazione di M. SS. di Ripalta (1949).

Dopo l’introduzione della dott.ssa Maria Rosaria Attini, presidente dell’Azione Cattolica Diocesana, e il saluto del dott. Vincenzo Cardellicchio, Commissario Prefettizio del Comune di Cerignola, interverranno il prof. Roberto Cipriani dell’Università degli Studi “Roma Tre” e il prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia dell’Università Pontificia Salesiana, curatore del volume pubblicato per i tipi dell’editore Claudio Grenzi di Foggia. Le conclusioni saranno di Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, vescovo diocesano. La presentazione sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina “Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano”.