Audace Cerignola, ingaggiato il trequartista classe 2000 Ismail Achik

La SSD Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Ismail Achik. Trequartista/esterno d’attacco, classe 2000, nell’ultima stagione si è diviso tra Rende (serie C) dove ha totalizzato una presenza e Roccella (serie D) dove ha collezionato 7 apparizioni mettendo a segno anche un gol. In precedenza, nella stagione 2018/2019, tre presenza in C (sempre con la maglia delle Rende) prima di fare per la prima volta esperienza in D con il Castrovillari (10 presenze). Achik, italo-marocchino, nasce calcisticamente nella Polisportiva Cutro, squadra della sua città. “Siamo felici di dare il benvenuto ad Ismail – commenta il presidente Caterino -. A lui il mio personale in bocca al lupo”.

