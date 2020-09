Come avviare una nuova attività? Nuovo appuntamento con il Progetto Policoro

Nel proseguire la serie di incontri con giovani imprenditori e professionisti, continueremo ad interrogarci sul “come” avviare una nuova attività, questa volta in ambito informatico, approfondendo il percorso formativo, le esperienze professionali, il lavoro di squadra, la costruzione di un portafoglio clienti, le tecniche di marketing…

Ne parleremo giovedì, 3 settembre 2020, a partire dalle ore 19, in diretta Facebook sulla pagina “Progetto Policoro Cerignola-Ascoli Satriano” con Mariagrazia Mastroserio, direttore marketing di P SOLUTION. Un focus utile per tutti quei giovani che stanno pensando di inaugurare un’attività propria e che vogliono conoscere metodi e strumenti utili per farlo. Condurrà l’incontro Fabio D’Imperio, Animatore di Comunità del Progetto Policoro della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.