A16, rubato un carico di 10 tonnellate di mandorle lavorate tra Candela e Cerignola

E’ accaduto la scorsa notte nell’area di servizio Ofanto sud, sulla Autostrada A16 tra Candela e Cerignola, in direzione Canosa: da un tir, fermo nel parcheggio, è stato asportato l’intero carico di frutta secca già lavorata e confezionata in bustine di piccolo taglio.

Secondo le prime ricostruzioni pare che sei persone hanno avuto accesso al parcheggio tagliando la rete di recinzione del retro; giunti in prossimità del tir hanno scassinato i portelloni portando via circa 10 tonnellate di mandorle, poi caricate su furgoni posti all’esterno dell’autostrada, prima di dileguarsi. Sul caso indaga la Polizia Stradale con l’ausilio dei filmati di videosorveglianza che hanno ripreso tutta la scena consumatasi in pochi minuti.