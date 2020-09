Cardellicchio ha incontrato i dipendenti di sosta e parcheggi. L’idea è tutelare i lavoratori

Dopo le proteste messe in campo dagli accentratori della sosta, senza stipendio oramai da diversi mesi, il dottor Vincenzo Cardellicchio, della Commissione Straordinaria, ha incontrato i lavoratori. Nella giornata di ieri, 2 settembre, sono dunque giunte rassicurazioni per il personale che avrebbe dovuto firmare l’accordo con la Movea, vincitrice del bando poi inspiegabilmente ritiratasi.

Esiste l’ipotesi di una internalizzazione del servizio o di una nuova messa a bando per l’affidamento: in entrambi i casi l’idea è sempre e comunque provare a tutelare i diciotto lavoratori che sono senza stipendio da marzo scorso. Soddisfatti i dipendenti per l’interlocuzione avuta con Cardellicchio. Adesso si dovrebbe passare dalle parole ai fatti.