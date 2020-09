La palleggiatrice D’Agostino primo volto nuovo della Pallavolo Cerignola

La SSD a.r.l Pallavolo Cerignola comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Cristina D’Agostino. Palleggiatrice nativa di Terlizzi, classe 1986, rappresenta il primo nuovo acquisto del sodalizio ofantino per la stagione 2020-2021 dopo il blocco delle riconferme. Nelle ultime due stagioni, la regista terlizzese ha vestito le casacche di Pegaso Molfetta (Serie C) e dell’Adriatica Volley Trani (B2).

Dopo aver firmato il contratto con la formazione ofantina, la nuova pantera ha così espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura: «Un progetto ambizioso, un ambiente ospitale e serio dove ci sono i presupposti perfetti per iniziare al meglio questa nuova stagione. Sono molto entusiasta, attendo impazientemente il primo incontro per mettermi a completa disposizione della società, dando dimostrazione della mia immensa voglia di far bene con questa maglia».