“Ragazzi Sprint” e “Tecnico di Cucina”, due progetti contro le discriminazioni

Due progetti che hanno l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà ed ogni forma di discriminazione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e sostegno a minori stranieri non accompagnati ed alle vittime di violenza e sfruttamento. Due Avvisi promossi dall’Ambito Territoriale di Cerignola in Associazione Temporanea di Scopo con la cooperativa sociale Medtraining, ed altri enti pubblici e privati, finanziati tramite l’Avviso Pubblico Discrimination Free Puglia, con cui la Regione Puglia punta alla realizzazione di interventi di contrasto alle discriminazioni di ogni tipo.



“Ragazzi Sprint” ha come destinatari 18 minori stranieri non accompagnati residenti nell’Ambito Territoriale di Cerignola, che attraverso il progetto saranno avviati in diversi percorsi di formazione: alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, alfabetizzazione digitale, corso per educatori animatori sportivi. L’iniziativa è realizzato dall’Ambito Territoriale di Cerignola in ATS con Medtraining, Un Sorriso per Tutti, Sportello immigrazione “Stefano Fumarulo”. Per scaricare Avviso e domanda di partecipazione: https://bit.ly/2EGSXeb

Il progetto “Tecnico di Cucina”, invece, si rivolge a 18 donne vittime di violenza sempre residenti nell’Ambito Territoriale di Cerignola, che saranno avviate in un percorso di formazione su tutto quello che riguarda la cucina: conservazione dei prodotti, ricette, scienze dell’alimentazione, normativa igienico sanitaria e haccp, processi di cottura alimenti, processi di preparazione dei piatti. L’iniziativa è promossa dall’Ambito Territoriale di Cerignola in ATS con Medtraining, Centro di Formazione ed Orientamento Professionale “Padre Pio”, cooperativa Ferrante Aporti. Per scaricare Avviso e domanda di partecipazione: https://bit.ly/3jBmQLy Per presentare le domande di iscrizione c’è tempo fino al 15 settembre 2020. Per info: discriminationfree@reteoltre. it.