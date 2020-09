Cerignola, da fine luglio 95 positivi al Covid. Sono 19 i guariti e 65 le quarantene

Cerignola, contrassegnata sempre in rosso (oltre 51 positivi, ndr) sulla mappa regionale, ha raggiunto i 95 positivi al Coronavirus dalla ripresa del contagio (fine luglio). Numeri in crescita dunque, a seguito anche dei moltissimi tamponi che si stanno effettuando proprio in queste ultime settimane. La città ofantina era infatti stato il primo comune di Puglia, intorno al ferragosto a superare i 51 casi.

In quarantena ci sono invece ben 65 persone. Dato noto anche per i primi guariti: sono 19. Dunque ad oggi gli attualmente positivi su Cerignola sono 76 (95 positivi meno i 19 guariti).

LEGGI IL BOLLETTINO REGIONALE del 4 settembre