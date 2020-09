La centrale Raffaella Papagno approda alla Pallavolo Cerignola

La SSD a.r.l Pallavolo Cerignola comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Raffaella Papagno. Centrale, classe 1986, rappresenta un acquisto di comprovata esperienza per il collettivo fucsia. Cresciuta nell’Aquila Azzurra Trani, nella sua carriera ha indossato le divise di Barletta, Modugno, Manfredonia e Trani. Nelle ultime annate ha dato il suo apporto alla causa Nelly Volley Barletta. Adesso, una nuova sfida, quella che la porterà a difendere i colori della Pallavolo Cerignola nella Serie C 2020-2021.

Dopo aver firmato il contratto con la formazione ofantina, la nuova pantera ha così espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura: «La chiamata della Pallavolo Cerignola è arrivata inaspettatamente ed è stata accolta da parte mia subito con molto entusiasmo. Ho sposato di buon grado questo progetto ambizioso, sperando in una stagione diversa da quella appena trascorsa causa Covid-19. Non vedo l’ora di iniziare!».