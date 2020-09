“Tra le pieghe della storia”, presentato il volume per il bicentenario della Diocesi di Cerignola

Ha avuto luogo nella serata di venerdì 4 settembre, presso la Chiesa Cattedrale di Cerignola, la presentazione del volume «Tra le pieghe della storia-nel bicentenario della Diocesi di Cerignola» (Claudio Grenzi Editore). Quest’opera è nata come sintesi delle giornate di studio svoltesi il 24 e 25 maggio 2019, al Teatro Mercadante di Cerignola, in occasione del bicentenario dell’Istituzione della Diocesi, con le relazioni di Sua Ecc. Mons. Nunzio Galantino, di Mons. Luigi de Palma, della prof.ssa Antonella Dargenio e del prof. Vincenzo Robles.

«Il libro raccoglie gli atti di quelle giornate di studio – spiega a lanotiziaweb.it il prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia, dell’Università Pontificia Salesiana, curatore dell’opera – e l’intento di quell’iniziativa è stato un po’ condensare in due giornate i diversi aspetti storici di questa Chiesa locale: nelle sue espressioni episcopali, nelle sue espressioni presbiterali, nelle sue espressioni religiose e anche nelle sue espressioni laicali. Dopo poco più di un anno riusciamo finalmente a pubblicare il volume e a divulgarlo all’interno della Diocesi». L’accento posto sugli aspetti storici è, quindi, più che evidente: «È chiaro che era l’‘Arcipretura Nullius’ di Cerignola, poi diventata Diocesi unita ‘aeque principaliter’ alla già sede episcopale di Ascoli Satriano, ha una storia molto simile a quella di tante altre Chiese del Mezzogiorno e rientra all’interno di una politica che all’epoca legò la Santa Sede con gli aspetti della monarchia nel Mezzogiorno. Quando Papa Pio VII pubblica la famosa bolla ‘Quamquam per Nuperrimam’, che è il documento che di fatto istituisce la Diocesi il 14 giugno 1819, anche questa anonima, potremmo dire, Arcipretura Nullius del Mezzogiorno risente degli effetti di una storia che non si sbaglia a definire macrostoria. Una macrostoria che anche all’interno del territorio di Cerignola si riflette in alcuni capitoli che, a loro volta, non si sbaglia a considerare microstoria».

Infine, vien fuori la finalità di questo importante lavoro in ottica contemporanea: «Questa Diocesi rivaluta attraverso questa iniziativa quello che è il suo passato. Siamo abituati a rileggere la storia soltanto attraverso le pagine dei manuali scolastici o accademici, libri che molto spesso, per diverse ragioni, devono limitarsi a raccontare una storia fatta di eventi, avvenimenti e personaggi a noi tutti noti. Questo lavoro recupera e pone all’attenzione dei fedeli della nostra Diocesi – conclude il prof. Dibisceglia – aspetti e avvenimenti di questa storia che comunque, seppur non torna nelle pagine dei manuali scolastici e accademici, ha la sua rilevanza». La presentazione è stata condotta dalla dott.ssa Maria Rosaria Attini, presidente dell’Azione Cattolica Diocesana. Ad arricchirla, i saluti del dott. Vincenzo Cardellicchio, commissario prefettizio del Comune di Cerignola, l’accurato intervento del prof. Roberto Cipriani, dell’Università degli Studi di Roma Tre, e le conclusioni del Vescovo Sua Ecc. Mons. Luigi Renna.

Questo slideshow richiede JavaScript.