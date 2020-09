L’Ares Flv Cerignola riparte da un poker di importanti conferme

Dopo le conferma di coach Marco Breviglieri e la nomina di Michele Ferrara quale suo secondo, l’Ares Flv Cerignola ha annunciato quattro rinnovi nel parco giocatrici, a dimostrazione di quanto si voglia riprendere da dove si era lasciato prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus. La formazione ofantina, che era in vetta alla classifica nel girone D della serie B1 quando il campionato è stato interrotto e dichiarato concluso, non muta i suoi orizzonti e avrà l’ambizione di essere protagonista anche nel prossimo torneo, in partenza per il weekend del 7-8 novembre. L’apertura è stata dedicata, come ovvio che fosse, a capitan Valentina Martilotti: la laterale calabrese classe 1988 per la settima stagione consecutiva vestirà la maglia cerignolana, continuando a rappresentare sul campo con grinta, determinazione ed esperienza le ambizioni del sodalizio guidato da Lucrezia Ciffo. «Sette anni! Dovrebbe già far capire tutto! Cerignola è la mia seconda casa, e la FLV una seconda famiglia. L’anno scorso siamo rimasti con l’amaro in bocca per colpa del Covid-19. Siamo fermi da tanto e non vediamo l’ora di ricominciare per riprendere da dove avevamo lasciato”, ha commentato il numero 15 rossogialloblu ai canali social della Flv.

Sempre in attacco, ma nel ruolo di opposto, resta al suo posto anche Emanuela Morone, richiestissima nell’ambito di mercato: la 29enne salernitana sarà ancora una delle temibili armi in prima linea dell’Ares. «Sono davvero felice di far parte di questo progetto per il secondo anno consecutivo. Purtroppo l’interruzione del campionato scorso non ci ha permesso di portare a termine un percorso che stavamo portando avanti con tanto entusiasmo e tanta dedizione. Ritroverò le persone con cui ho condiviso momenti molto belli ed intensi e non posso che essere pienamente d’accordo con la linea seguita da società e allenatori di mantenere uno zoccolo duro a cui aggiungere alcuni innesti di grande spessore -ha detto la fuorimano-. Affronteremo un campionato molto impegnativo, sia per quanto riguarda il livello tecnico delle altre squadre che per le incertezze dettate da questa emergenza sanitaria ma siamo pronte a riprendere da dove avevamo lasciato mettendoci, se possibile, ancora più grinta e voglia di lavorare».

Ad orchestrare il gioco e le trame offensive del sestetto ofantino, l’arguzia e la bravura di Margherita Muzi: l’alzatrice classe 1994 costituirà un altro punto fermo della squadra titolare, elemento imprescindibile della passata stagione: «Quest’anno sarà una stagione unica e molto particolare, piena di novità e regole mai praticate prima. Io sono felice e orgogliosa di ricominciare con la Flv un percorso interrotto non per nostra volontà! Secondo me in questo percorso con lavoro e sacrificio riusciremo a dire la nostra, non vedo l’ora di ricominciare e rimettermi in gioco», questi i propositi della regista romana.

Dalla prima si passa alla seconda linea: per il terzo anno consecutivo, MIchela Pisano sarà il baluardo della difesa della Flv. La giocatrice sannita, nata nel 1997, ha esibito stagione dopo stagione progressi sempre più concreti e costanti, tali da garantirle l’ovvia conferma della dirigenza con i suoi recuperi acrobatici e dinamici. Così il libero esprime le sue motivazioni: «Sono orgogliosa di iniziare per il terzo anno consecutivo il mio percorso con la Flv, con la quale ho creato un rapporto di affetto reciproco. Non vedo l’ora di iniziare la stagione riprendendoci ciò che il Covid ci ha tolto qualche mese fa, facendo tesoro delle direttive dello staff tecnico. Spero di rivedere i tifosi in campo e che tutto torni alla normalità». Quattro assi calati dal ds Savino Belluna, in attesa di capire quali saranno i volti nuovi in organico da affiancare a quelli già noti: in ogni caso, l’Ares promette battaglia per la corsa alle prime posizioni.