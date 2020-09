Ilenia Novia nuovo opposto della Pallavolo Cerignola

La SSD a.r.l Pallavolo Cerignola comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Ilenia Novia. Opposto, classe 1998, nativa di Foggia, è l’ennesimo tassello che si aggiunge al già competitivo roster ofantino per la stagione 2020-2021. Nelle ultime tre stagioni, la giocatrice foggiana ha sempre disputato campionati nazionali, giocando per l’Asem Bari (B2), la PVG Bari (B1) e, nella scorsa annata, ha difeso i colori azzurri della Adriatica Trani in B2.

Dopo aver firmato il contratto con la formazione ofantina, la nuova pantera ha così espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura: «Sono molto felice di poter far parte di questo progetto ambizioso. Ho accettato subito la proposta della società perché convinta della bontà del sodalizio fucsia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».