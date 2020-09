Altro acquisto fucsia, arriva Angelica Tritto come banda

La SSD a.r.l Pallavolo Cerignola comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Angelica Tritto. Laterale, classe 1995, nativa di Santeramo in Colle, rappresenta l’ultimo colpo di mercato della Pallavolo Cerignola per la stagione 2020-2021. Nelle ultime due stagioni, il nuovo innesto fucsia, ha difeso i colori della Real Volley Noci in un campionato importante come quello di B2. Con questo nuovo arrivo, il roster a disposizione di mister Castellaneta, può contare su un elemento di sicuro spessore e di esperienza nonostante la giovane età.

Dopo aver firmato il contratto con la formazione ofantina, la nuova pantera ha così espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura: «Ho scelto Cerignola perché mi sembra il posto giusto dove poter ricominciare con i migliori presupposti. Sono sicura di poter fare bene e di trovare un bel gruppo. Dopo tutti questi mesi di stop, sono pronta per tornare più carica che mai».