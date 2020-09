XI Fiera del Libro di Cerignola: al centro attualità, legalità e politica

«Dopo lunghe e attente riflessioni, abbiamo scelto di esserci anche quest’anno, di non far mancare alla nostra amata città quella ventata di cultura che ormai da undici anni arriva ogni settembre». È il messaggio con cui Rita Oratore, presidente dell’Associazione OltreBabele, apre la conferenza stampata on line di presentazione dell’edizione 2020 della Fiera del Libro di Cerignola. Un’edizione che, anche per le esigenze dovute all’emergenza sanitaria globale, prevede diverse novità. Restano le presentazioni di libri e la possibilità di acquistarne dagli stands librari (alcuni dei quali saranno presenti anche in forma virtuale), mentre invece alcuni cambiamenti sono previsti negli incontri con gli autori, con una formula mista per la quale saranno non solo dal vivo ma anche on line.

La principale novità rispetto agli anni passati è rappresentata dalla location. L’undicesima edizione avrà sede presso il «Roma Teatro Cinema E…», il cineteatro rinnovato meno di un anno fa e divenuto ormai contenitore e punto di riferimento culturale del territorio. La tre giorni è da svolgersi nel fedele rispetto della regola delle 3 M: mani igienizzate, metro di distanziamento e mascherina da indossare. Per il terzo anno consecutivo, partner organizzativo di OltreBabele sarà l’ITET ‘Dante Alighieri’ di Cerignola. L’Istituto diretto dal prof. Salvatore Mininno ha infatti ottenuto il patrocinio e il finanziamento da parte dell’Assessorato regionale all’Istruzione e al Diritto allo Studio.

È un programma, anche quello dell’undicesima edizione, ricco e trasversale, con temi come scuola, storia locale, attualità, educazione alla legalità e politica a comporne l’itinerario. Si parte la mattina di venerdì 25 settembre con Anita Zaramella, autrice di «Proteste straordinarie. 30 grandi proteste che hanno fatto (e fanno) la storia», incontro per le scuole e che si svolgerà on line. In serata sarà la volta di Luca Trapanese, giovane padre adottivo di Alba, bambina con sindrome di down, con il suo «Vi stupiremo con difetti speciali». A seguire, l’incontro con Gherardo Colombo: il magistrato del pool di ‘Mani pulite’ presenterà «Anche per giocare servono le regole. Come diventare cittadini». Sarà la storia locale ad aprire la giornata di sabato 26 con «Ritratti cerignolani da ricordare» del prof. Domenico Carbone. Nel tardo pomeriggio toccherà alla tanto giovane quanto talentuosa scrittrice cerignolana Angela Sara Ciafardoni, con il suo toccante «Con tutto l’amore che so». Inaugura la serata l’ex Ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli, che svelerà alcuni retroscena della politica italiana dei suoi anni nelle pagine de «L’antipatico. Bettino Craxi e la grande coalizione». A concludere gli incontri di sabato, il noto giornalista d’inchiesta – e volto di Mediaset – Gianluigi Nuzzi, che presenterà «Giudizio universale».

La mattinata di domenica 27 settembre vede in programma la presentazione di «Io mi dono», della giornalista di Telefoggia Michela Magnifico. Nel pomeriggio avrà luogo un importante incontro con protagonista la famiglia di Giulio Regeni, il cooperante italiano ucciso in Egitto all’inizio del 2016 e la cui morte è ancora avvolta dal mistero. Collegati on line con la Fiera saranno Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, con l’avv. Alessandra Ballerini, per presentare il libro «Giulio fa cose». Successivamente sarà la volta di Paolo Borrometi, vice-direttore dell’AGI, sotto scorta dal 2014 per via delle sue diverse ed approfondite inchieste sulle mafie, e del suo «Il sogno di Antonio. Storia di un ragazzo europeo», scritto per Antonio Megalizzi, il giovane giornalista ucciso durante un attacco a Strasburgo a dicembre del 2018. In serata Mimmo Lucano, già sindaco di Riace e diventata con lui un modello internazionale di accoglienza, che racconterà la sua tortuosa vicenda politica e giudiziaria ne «Il fuorilegge. La lunga battaglia di un uomo solo». Concluderà la domenica e la kermesse lo scrittore e conduttore radiofonico Luca Bianchini, con il suo «Baci da Polignano».

Per questa edizione della Fiera del Libro sarà prevista la possibilità di registrarsi e prenotarsi agli appuntamenti che si preferiscono tramite un form (modulo on line) presente sul sito www.fieralibrocerignola.it.