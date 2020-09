La Cerignola “cruda” di Avamposti. Ecco un video-estratto della trasmissione

Immagini crude e dirette, uno spaccato terrificante di Cerignola. In sintesi questa la puntata di “Avamposti” in onda su canale NOVE. Claudio Camarca racconta una città che chi vive fuori non conosce e probabilmente non riesce neppure ad immaginare. Perquisizioni, operazioni dei Carabinieri, fatti di cronaca che hanno occupato i mesi scorsi, riprese puntualmente dalle telecamere attraverso il lavoro dei Carabinieri.

Non disdegnano i protagonisti di raccontare quel che fanno. «Sono un professionista, non sono un dilettante» confessa un rapinatore. Ma la fotografia già inquietante la offre un sottufficiale dell’Arma: «a Cerignola c’è una popolazione di circa 60mila abitanti e abbiamo un’incidenza criminale che è incredibile. Sono catalogate circa 37mila persone, schedate per reati contro il patrimonio, rapine ed estorsioni» confessa il Comandante della Stazione di Cerignola Salvatore Giaccoli. «Cerignola è un territorio aspro» dice Camarca.

Dal caporalato allo sfruttamento, dalla cannibalizzazione delle auto allo spaccio, non tralasciando assalti ai blindati e microcriminalità. Ci sono tutti gli ingredienti di una realtà “cruda”, che – ribadiamolo – in molti hanno anche non condiviso, additando quasi quanto visto come “offensivo” per tutta la gente per bene.

L’OPINIONE Non si tratta di condividere le immagini di Avamposti o rifiutare il ritratto di Camarca. Le trasmissioni, come i giornali descrivono i fatti, cercando di essere il più oggettivi possibile. Avamposti racconta le realtà criminali sparse nel bel paese, di fatto non poteva occuparsi delle persone per bene. Allo stesso modo una trasmissione culturale descriverebbe le Fosse Granarie e la Terra Vecchia, non certo gli scenari di illegalità diffusa.