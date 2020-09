Estratto il biglietto vincente della lotteria organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Cerignola

Si è svolto nella mattinata di martedì il sorteggio del biglietto vincente della lotteria “Cultura e Legalità”, organizzata dell’Associazione Nazionale Carabinieri “S. Monterisi” di Cerignola. L’evento è stato organizzato al fine di devolvere il ricavato ai fini assistenziali e ricreativi della sezione locale. Alle ore 12 l’estrazione in diretta streaming del biglietto fortunato: AA7737. Il premio per il vincitore è una FIAT 500 serie 7-1.2 CV. L’Associazione invita il possessore del biglietto ad entrare in contatto con gli organizzatori per la consegna del premio.

Condividi questo articolo: