In onda la puntata di “Avamposti” su Cerignola. Niente fango, ma dura fotografia della realtà

Alla fine il giorno del giudizio è arrivato. Ieri sera sul 9 è andato in onda il mini-documentario sulla criminalità cerignolana, realizzato dal giornalista Claudio Camarca per la trasmissione “Avamposti”. Si, giorno del giudizio, perché forse per la prima volta le dinamiche della mala del basso Tavoliere sono state sezionate davanti agli occhi del pubblico nazionale. Già prima della messa in onda, in parecchi si indignati per la trasmissione (o meglio, per i pochi e decontestualizzati spezzoni che circolavano sui social) in quanto timorosi che la nostra città venisse esposta al pubblico ludibrio perché mostrata solo nei suoi aspetti peggiori. Timori comprensibili da parte di cittadini consci del problema a tal punto da volerlo rimuovere.

Ma alla fine la tanto temuta “secchiata di fango” non è arrivata. Anzi la trasmissione restituisce una dura fotografia della realtà. In primis, perché le problematiche raccontate sono purtroppo già note e ricostruite nei report ufficiali della DIA. Anche a livello nazionale si sa che Cerignola è la capitale del furto e della cannibalizzazione d’auto, che il Rione Gran Sasso è una imponente piazza di spaccio e che sempre da li partono diverse bande armate che assaltano TIR e portavalori in tutta Italia. “Nulla di nuovo sul fronte occidentale”, insomma.

In secondo luogo, nel corso della puntata, sebbene i numeri riportati dai Carabinieri intervistati siano preoccupanti – su 60.000 abitanti circa 37.000 avrebbero precedenti (cosa ben diversa dall’essere pregiudicati ndr) per reati contro il patrimonio -, non è stata fatta alcuna generalizzazione per cui “cerignolano vuol dire criminale”. L’intento era quello di denunciare una diffusa cultura dell’illegalità e tracciare un distinguo con la Cerignola bene, che, va da se, non fa propria questa mentalità e resiste ogni giorno a fianco delle Forze dell’ordine.

CON GLI OCCHI DEI CARABINIERI Non sono mancati spunti nuovi ed interessanti. Ad esempio la trasmissione ha acceso i riflettori sulla questione caporalato nel nostro territorio, della quale ancora si dice e si sa troppo poco. Ancora, sono state ben illustrate le modalità con cui il business della cannibalizzazione d’auto inquina l’economia locale e come le imponenti operazioni contro i clan nelle piazze di spaccio servano a rallentare prima e a bloccare poi la loro ascesa criminale infliggendo danni economici consistenti. E c’è poi l’aspetto umano. Dell’uomo, in divisa, ma pur sempre uomo, che si interroga sulla “banalità del male”. Sul perché qualcuno possa decidere di mandare all’aria la propria vita per delinquere. Sul perché spacciare o fare rapine siano considerati in certi ambienti un lavoro normale in tempi di crisi. Domande che anche la politica e la società civile dovrebbero iniziare a porsi, se vogliono migliorare la condizione di questa città, oltre che a indignarsi.