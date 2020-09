La laterale Marianna Ferrara primo colpo dell’Ares Flv Cerignola in B1

L’Ares Flv Cerignola piazza il primo colpo di mercato: il sestetto che parteciperà al campionato di B1 femminile si è assicurata le prestazioni sportive della laterale Marianna Ferrara. Fortemente voluta da coach Breviglieri, coadiuvato dall’instancabile ds Belluna, la giocatrice classe ‘96 nativa di Salerno è cresciuta pallavolisticamente parlando tra Mercato S. Severino ed Orago, dove prende parte sin da subito ai progetti giovanili vincendo tre scudetti, iniziando anche a muovere i primi passi in Serie B1. Nel 2014/2015, nonostante la giovanissima età, scende in campo con Aversa nel campionato di A2, poi arriva l’anno della svolta per Marianna: nel 2015/2016, sbarca in A1 con Casalmaggiore dove vince tra l’altro Supercoppa e Champions League, affermandosi ancora una volta e accrescendo il suo bagaglio personale e professionale. Successivamente arriva a Baronissi, nuovamente in serie A2 per tre stagioni di seguito, intervallate da metà campionato a Lamezia nel 2019 in B1 ed ora l’approdo in terra ofantina.

Queste le prime parole di Ferrara, ai canali social della società: «Riiniziare dopo questo brutto stop dovuto al Covid non sarà facile, ma sono felice di poterlo fare con la Flv Cerignola, una società che avevo già incontrato come avversaria, nella stagione a Lamezia. Già da qualche anno si è imposta come protagonista nei campionati disputati, uno dei motivi che mi rende orgogliosa di esserne entrata a far parte. Non conosco personalmente le mie nuove compagne, ma le ho sempre stimate come atlete e avversarie; sono sicura che lavorando duramente e impegnandoci al massimo, potremo prenderci belle soddisfazioni».

L’annuncio della banda era stato preceduto da altre due conferme, quelle di Camilla Neriotti in posto 3 e dell’altra palleggiatrice Arianna Losciale, che con Muzi rinnova il tandem di alzatrici della passata stagione. Per la centrale marchigiana 26enne si tratterà della terza annata a Cerignola: ormai uno dei cardini della squadra, nel 2019/20 era tornata ai livelli delle sue esperienze nelle maggiori serie nazionali, sfornando prestazioni di assoluto livello sia in termini realizzativi che nel fondamentale del muro. «Sono entusiasta di essere stata ingaggiata per il terzo anno consecutivo dalla Flv. L’anno scorso purtroppo non siamo riusciti a portare a termine il nostro obiettivo, ma quest’anno sono sicura che insieme lavoreremo al meglio per raggiungerlo. Ringrazio nuovamente la società per avermi dato fiducia. Non vedo l’ora di tornare in campo insieme alle mie compagne e alle nuove arrivate!», ha detto Neriotti per salutare la sua conferma.

Intanto la formazione guidata da Marco Breviglieri si è radunata all’inizio di questa settimana ed ha iniziato il lavoro di preparazione al torneo che prenderà il via nel weekend del 7-8 novembre. Sostanziale novità quest’anno per la terza serie nazionale, poiché la Federvolley ridotto a dodici il numero di partecipanti ad ogni girone, introducendo al contempo un altro raggruppamento. L’Ares Flv è stata così inserita nel girone E ed ha conosciuto giorni fa le sue avversarie: ben cinque siciliane (Seap-Dalli Cardillo Aragona, Pall. Sicilia Catania, Farmacia Schultze S. Teresa, Akademia S.Anna Messina, Egea PVT Modica); tre campane (Lu.vo Barattoli Arzano, Givova Fiamma Torrese, Link Campus University Stabiae); una calabrese (Volley Reghion Reggio Calabria); una molisana (Europea 92 Isernia) ed una pugliese (Zero5 Deco Domus Grotte Noci). La regular season terminerà il 2 maggio 2021, mentre si attende una circolare che renda note le modalità di promozioni, retrocessioni e playoff.