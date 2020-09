Rinnovato l’organigramma del Club Juventus “Gianni Agnelli” di Cerignola

Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea dei soci del Club Juventus “Gianni Agnelli” di Cerignola per eleggere il nuovo organigramma per le prossime stagioni. E’ stato designato presidente Gerardo Lavacca, mentre il suo vice sarà Matteo Seno. Nominati responsabile al tesseramento Francesco Sorbo e contabile Roberto Pugliese, il responsabile eventi, biglietti e trasferte è stato indicato in Andrea Padovano; Giuseppe Pugliese è il responsabile della comunicazione, Michele Gentile quello relativo al punto ristoro; responsabili di sala e vettovagliamento Vito Pugliese e Luigi Pignatari; responsabile tessere member Matteo Padovano; responsabile over 65 Franco Cannone. Il collegio dei probiviri sarà composto da: Massimo Solazzo, Savino Franzi e Antonio Russo. Grazie alla presenza propositiva di tutti quanti i soci, il club “Gianni Agnelli” si è dotato di una solida organizzazione: il più antico circolo di sostenitori bianconeri della città ofantina non mancherà, come già avvenuto nel recente passato, di proseguire sulla strada di passione calcistica e iniziative benefiche, quali lotterie o donazioni alle associazioni locali.

Condividi questo articolo: