Aurora Dipalo convocata per due collegiali nazionali di Judo

Una ottima notizia arriva per lo sport cittadino: la judoka Aurora Dipalo, classe 2003 e tesserata per l’Asd Kito Ryu di Cerignola, è stata convocata per due collegiali nazionali organizzati dalla Fijlkam, la federazione nazionale delle Arti Marziali. Il primo si è tenuto dal 31 agosto al 6 settembre, mentre il secondo si terrà dal 24 al 27 settembre presso il Centro Olimpico Federale “Matteo Pellicone” a Lido di Ostia. Un premio e un meritatissimo traguardo per l’atleta ofantina 17enne, che giunge dopo una serie di importanti risultati a livello agonistico, ultimo dei quali il bronzo conquistato nel febbraio scorso alla European Judo Cup di Grosseto. Concorrendo nella categoria 52 kg, la Dipalo è uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale, tanto da occupare la terza posizione della Ranking List continentale, a suon di vittorie e convincenti prestazioni nelle varie competizioni.

Guidata dall’esperienza e dalla saggezza dei maestri del team Marrone, a capo dell’Asd Kito Ryu, Aurora non vuole però fermarsi e punta sempre più in alto: la convocazione nazionale è solo il primo passo verso obiettivi ancora più ambiziosi. Talento, abnegazione e forza di volontà non mancano, e questi stage nel quartier generale italiano del Judo sono la conferma di quanto di buono la cadetta stia facendo. Non soltanto brutte storie o pagine di cronaca: la Cerignola sportiva, per merito anche di ragazzi giovanissimi e dotati, sa portare in alto il nome della città e darle lustro.