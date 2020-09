Serie D, l’Audace Cerignola nel girone H: ecco tutte le avversarie

Attraverso una diretta sulla propria pagina ufficiale Facebook, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti i gironi della serie D 2020/21, con il campionato in partenza il 27 settembre. L’Audace Cerignola, alla quarta partecipazione consecutiva nel torneo, è stato inserito nel “solito” girone H, come d’abitudine in questi anni: non hanno dunque trovato conferma nella realtà le (flebili, a dire il vero) voci riguardanti un possibile trasferimento nel raggruppamento F. A fare compagnia agli ofantini, le altre dieci squadre pugliesi, tre lucane e quattro campane. Ecco in foto le avversarie dei gialloblu.

Aumenta di un unità la pattuglia delle formazioni della Basilicata, che al ripescato Francavilla aggiungono il Picerno e l’ambiziosa neopromossa Lavello. Cambiano quasi totalmente invece le compagini della Campania: resta solo il Sorrento, mentre le new entries sono Portici, Puteolana e Real Aversa. Composti i raggruppamenti, ora le attenzioni si spostano sul calendario: nel fine settimana, la Lnd dovrebbe stilare il cammino di questa edizione del campionato dilettantistico nazionale.